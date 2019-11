Gianni Vitali, agente del difensore classe 2000 dell'Hellas Verona Marash Kumbulla, ha parlato a “Punto Nuovo Sport Show”: "ll Napoli? Il ragazzo ha suscitato l'attenzione di parecchi club, vedremo cosa accadrà in futuro. Il Verona non ha necessità economiche e non vorrà cedere i propri pezzi migliori già a gennaio. Il Napoli è una squadra estremamente attenta ai giovani, sia in Serie A che nel resto d'Europa, quindi, è normale che anche loro stiano seguendo Marash. Consiglierei Napoli, in questo momento, ad un mio assistito? Senza alcun dubbio, nonostante il periodo complesso".