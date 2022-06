Mamuka Jugeli agente di Khvicha Kvaratskhelia, neo-acquisto del Napoli, ha svelato in un'intervista alcuni importanti retroscena di mercato sul fantasista georgiano che precedono l'accordo con il club azzurro.



ACCORDO CON LA JUVE - “Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe della Juventus".



NO AL TOTTENHA - "Paratici voleva portarlo anche in Premier League ma solo in prestito e a noi non interessava".



MILAN E NAPOLI - "Anche il Milan aveva chiesto informazioni ma solo il Napoli si è mosso concretamente”.