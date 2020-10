Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, parla del futuro del numero 10 dell'Inter, stasera impegnato con l'Argentina contro la Bolivia. Queste le parole del suo procuratore, che lavora insieme a Beto Yaque, a RadioTrendTopic: "Non è corretto parlare del Barcellona, Lautaro è un giocatore di proprietà dell'Inter. Sarebbe irrispettoso per il club che gli ha aperto le porte in Europa. Adesso sta molto bene con i nerazzurri".