Alejandro Camano torna a parlare. Intervenuto a Fcinter1908.it, l'agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi ha dichiarato: "L'esperienza di Lautaro e Hakimi, con Conte, è stata molto buona. E' stata molto intensa. Pur non avendo potuto competere per la Champions, hanno vinto lo scudetto. E' stata una stagione di grande successo. Ma sia Lautaro che Hakimi giocano per l'Inter e sono giocatori dell'Inter".