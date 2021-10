L'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha concesso una breve intervista a Tuttosport in cui ha ribadito la posizione dell'attaccante in merito al suo futuro e ha anche detto la sua sulla complicata situazione legata al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la fiorentina.



LAUTARO - "Lautaro è molto felice a Milano e all’Inter".



VLAHOVIC - "Non conosco la situazione di Vlahovic nel dettaglio, ma parliamo di un attaccante veloce, tecnico e forte. Può giocare in qualsiasi big. La Juventus è una grande squadra, vedremo... Sicuramente sarebbe bello se il serbo restasse in Italia.