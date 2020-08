Carlos Beto Yarque, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro dell'attaccante dell'Inter a La Figura de la Cancha: "Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov'è. Ha fatto un'ottima stagione, ha ancora l'Europa League da giocare e spero che l'Inter possa andare fino in fondo alla competizione. Consigli sul futuro? Non ne ho mai dato alcuno e nemmeno ora è necessario farlo".



Parole che sembrano chiudere definitivamente agli insistenti rumors dalla Spagna circa il forte interesse del Barcellona che, per bocca del suo presidente Bartomeu, ha momentaneamente sospeso ogni contrattazione con l'Inter per dedicarsi alla sfida di Champions League e che potrebbe tornare alla carica soltanto nel caso in cui si decidesse di anticipare l'addio di Luis Suarez.