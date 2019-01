Intervistato da Estadio Deportivo, l'agente dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha parlato del futuro del suo assistito negando l'interesse del Betis Siviglia per lui: "La verità è che con me non ha parlato nessuno del Betis. Non so se hanno parlato direttamente con l'Inter o con 'Pupi' (Zanetti, ndr). Fino al 13 febbraio non ho in previsione di andare a Milano. Qualora fosse necessario, parlerei prima con l'Inter, sia con Javier che con Marotta per avere novità".