Ag. Lautaro: 'Rinnovo? Non ancora. Ci sono divergenze, dialoghiamo con l'Inter'

Redazione CM

Lautaro Martinez soltanto 24 ore fa aveva ancora una volta spianato la strada all'Inter verso il tanto richiesto, voluto e chiacchierato rinnovo di contratto, ma a frenare l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri ci ha pensato oggi l'agente del giocatore, Alejandro Camano, che parlando in Argentina ha confermato come ancora le parti siano lontane.





LE PAROLE DI LAUTARO - Nell'immediato post-partita della sfida sofferta, ma vinta contro il Verona, Lautaro aveva ribadito come il rinnovo fosse molto vicino dall'essere firmato: "Manca poco per allungare con l'Inter, questione di dettagli. A gennaio? Non so, stiamo parlando. Stiamo sulla strada buona, quello sì"



DIVERGENZE - Intervistato dal giornalista Cesar Luis Merlo, Alejandro Camano, l'agente del Toro di Bahia Blanca, ha ribadito sia i dialoghi in corso, ma anche le divergenze di vedute fra lui e il club: "Ci sono ancora delle divergenze nella trattativa con l'Inter. Al momento non è stato ancora raggiunto l'accordo sul rinnovo di contratto, però stiamo dialogando".