L'continua a lavorare per chiudere in tempi brevi il rinnovo di. L'ad nerazzurrolo ha ribadito prima della partita con la Real Sociedad in Champions League, l'obiettivo è di arrivare alla fumata bianca "", un prolungamento che porterà il Toro a un sensibile ritocco dell'ingaggio che dagli attuali 6,5 milioni di euro a stagione salirà verosimilmente a una decina di milioni l'anno bonus compresi.Un'ulteriore conferma al proseguimento dei lavori è arrivata anche da, agente di Lautaro: "Incontro nei prossimi giorni o nelle prossime settimane? Io non posso darti nello specifico questa informazione, perché- ha detto a Numero Diez -. Io posso dirti che noi abbiamo una relazione spettacolare con il club. Da anni sono in rapporto con i nerazzurri, perché sono procuratore di Hector Cúper e quindi in tutta la vita ho parlato tanto con l’Inter. Ora ho una bellissima relazione con con tutta la dirigenza.. Ma non posso dirti 'domani vado', perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che deve posso dirti per ora è questo:. Però, per adesso, tranquillità".- "Lautaro ha 26 anni ed è in un momento di grande felicità. Ha avuto il secondo figlio. Ha una grande e bella famiglia. Oggi l’unica cosa che pensa è dare tutto il suo cuore a questa squadra. E io lavoro per questo. Lavoro affinché con l’Inter arrivi nella migliore situazione. Stiamo in un grande momento".