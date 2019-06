Il futuro di Diego Laxalt è ancora tutto da scrivere. Arrivato al Milan solo tredici mesi fa, l'esterno uruguaiano ha diversi estimatori in Italia e all'estero. Per fare il punto della situazione è intervenuto in esclusiva il suo agente Ariel Krasouski.



La prima stagione di Laxalt al Milan è stata costellata di alti e bassi: secondo lei perchè?

'Credo sia normale essendo un giocatore nuovo per il Milan. L'anno prossimo i tifosi vedranno il vero Laxalt'. Quindi l'intenzione del nazionale uruguaiano è quella di giocarsi le sue chances in rossonero?

'Si, l'intenzione del giocatore è quella di rimanere nel club. Come ho detto prima, è da poco tempo che è arrivato al Milan. Lui crede fermamente di potersi imporre in rossonero però dobbiamo capire quale sarà la scelta della società e del nuovo allenatore. Ma voglio sottolineare che il giocatore, in questo momento, sta bene al Milan e vuole continuare nel Milan. Aspetteremo le decisioni degli altri, ma noi non ci siamo mossi per trovare una soluzione alternativa per Diego'.



Dell'interesse del Torino cosa può dire?

'I rumours arrivano anche qui in Sud America, apprendiamo le notizie solo dai giornali. Per il momento è solo quello, nessuno ci ha contattati. Il Milan non ci ha chiamati e nemmeno il Torino o altri club. Per il momento sono solo rumori creati dai giornali. I miei contatti sono sempre stati Leonardo e Maldini nel club. Loro sanno che siamo in buoni rapporti e che se dobbiamo fare qualcosa ci devono avvisare. Leonardo è una persona che ho avuto il piacere di conoscere, lavoratore instancabile e professionista serio. Dispiace che è stato costretto a lasciare il club. Sono sicuro che se dovessero esserci club interessati il Milan mi chiamerebbe. Per ora non c'è assolutamente nulla'.