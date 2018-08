Protagonista di un grande Mondiale con l'Uruguay, ora si gode le voci che lo vogliono nel mirino del Napoli. Laxalt, laterale del Genoa, è uno degli obiettivi del club partenopeo per le corsie esterne e del suo futuro parla Ariel Krasouski, procuratore dell'ex Inter ed Empoli. Queste le parole a Radio Crc: "Sono a Milano, aspettiamo novità. E’ soddisfatto Laxalt del Mondiale

disputato, ora è tornato e inizierà la preparazione per la nuova

stagione. Quando ha rinnovato col Genoa, il club gli ha promesso un miglioramento anche economico. Laxalt vuole sempre dimostrare il suo valore e migliorare ed è un professionista e come tutti i professionisti vuole fare uno step in avanti per cui è lusingato dell’interesse dei club".



SUL NAPOLI - "Il Napoli non ha chiesto informazioni a noi agenti di Laxalt. Tutto ciò che so dell’interesse del Napoli l’ho letto sui giornali. Il club azzurro mi ha solo chiesto se fossi io l’agente di Laxalt, ma oggi, nella riunione col Genoa, saprò qualcosa in più. Come potrebbe a Diego non interessare una destinazione come Napoli? Parliamo di una grandissima squadra, grandi tifosi e un ottimo allenatore. Voglio che Laxalt faccia il salto di qualità e speriamo si possa concretizzare col Napoli"