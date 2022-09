L'agente Max Hagmayer, procuratore tra gli altri di Valentino Lazaro, ha parlato ai microfoni di Radio CRC:



“Hjulmand? Ci sono tanti giocatori buoni in Austria, che giocano in ottimi club. L’Italia è uno step importante, molti di questi giocatori potrebbero giocare in questo campionato. Lazaro è molto felice al Torino, ha legato molto con lo spogliatoio. Guarda serenamente al suo futuro con i granata. Si trova molto bene a Torino, anche se il suo sogno è giocare la Champions League. Al momento l’importante è che giochi, poi più avanti si vedrà. Il Torino ha iniziato molto bene la stagione, c’è grande entusiasmo. L’obiettivo è essere nelle prime dieci, per una squadra che sta cercando se stessa. Si può anche pensare di stupire, ma già entrare nelle prime dieci sarebbe un grandissimo risultato".