Intervistato da fcinter1908.it, l'agente di Valentino Lazaro, ha parlato del futuro del proprio assistito, di proprietà dell'Inter, ma nell'ultima stagione in prestito al Borussia Monchengladbach



"Il futuro di Lazaro? Non lo so, non abbiamo ancora parlato con l'Inter. Il club è stato impegnato in questo periodo con altre questioni. Con la partenza di Hakimi e l'arrivo del nuovo tecnico potrebbe trovare spazio? Vediamo, è ancora presto. E con il Borussia dobbiamo ancora parlare. Ora è concentrato sull'Europeo, vuole giocare una grande torneo. Poi capiremo il futuro".