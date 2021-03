Intervistato da fcinter1908.it, l'agente di Valentino Lazaro, Max Hagmayr, ha parlato del suo assistito.



Avete parlato con qualcuno del Gladbach? In Germania dicono che il club tedesco non lo riscatterà...

"No, non ho parlato ancora con nessuno. Non è il momento; Valentino deve concentrarsi sul campo e sulle partite che rimangono da qui alla fine della stagione".



Qual è la vostra speranza? Rimanere in Germania o tornare all'Inter? Avete sentito qualcuno del club nerazzurro?

"Ha un contratto con l'Inter, vedremo... Al momento no, non abbiamo parlato con la dirigenza dell'Inter, ma rimane la sua prima scelta".



Conte ha trasformato Perisic in un esterno a tutta fascia, potrebbe fare lo stesso con Lazaro?

"Sicuramente sì, Valentino ha dimostrato di poter fare quel ruolo".



Lazaro si aspettava l’Inter prima classifica? Che effetto gli fa?

”Non poteva aspettarselo perché la Serie A è un campionato molto difficile, ma si è sempre augurato che l’Inter potesse vincere lo scudetto. Segue tutte le gare dell’Inter”.