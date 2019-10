Il suo ambientamento al calcio italiano non è stato dei più semplici ma ciò non significa che Valentino Lazaro sia già in aria di addio. A confermarlo è Max Hagmayr, agente del terzino austriaco che in un'intervista rilasciata ieri a Laola1 ha sottolineato come Lazaro stia bene all'Inter e non abbia alcuna intenzione di tornare all'Hertha Berlino, come ipotizzato nei giorni scorsi: "Un ritorno in Bundersliga? Né l'Inter, né l'Hertha, né Lazaro hanno mai pensato ad una soluzione di questo tipo e nemmeno ci sono mai stati colloqui in questo senso. Tutt'altro: Valentino si sta impegnando per trovare il suo spazio nella formazione di Conte e per vincere con i neroazzurri. E' un peccato dover rispondere sempre a queste Fake News".

Lazaro è andato in gol nella serata di ieri con la sua Austria che ha vinto per 3 a 1 contro Israele nella gara di qualificazioni a Euro2020.