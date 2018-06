Fabio Parisi, intermediario dell'affare Leno-Napoli, parla a Radio Crc della trattativa per portare il portiere del Bayer Leverkusen in Italia: "Quella per Leno è una trattativa molto lunga per una serie di difficoltà, ma è ancora in piedi ed entro la prossima settimana si

sbloccherà in un senso o nell’altro. Le parti potrebbero incontrarsi e definire le cose, se poi le cose non dovessero andare come ci aspettiamo, ognuno camminerà per la propria strada. Liverpool? C’è da capire se realmente il Liverpool vuole pagare l’intera clausola e questa settimana sarà decisiva. Per prenderlo, il Napoli deve assecondare le richieste del Leverkusen che è anche disposto a discutere. Purtroppo il Napoli, anche in passato, non ha mai fatto una richiesta scritta e un’offerta scritta. Tra Leno e Napoli problemi non esistono, è col Leverkusen che il Napoli deve chiudere. La trattativa è aperta, ma non definita e sicuramente può riservare qualche sorpresa".