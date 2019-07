La Fiorentina è a caccia di un bomber di razza, oltre che ad un giocatore d’esperienza, e le attenzioni degli uomini di mercato viola sono ricadute su Fernando Llorente. Per fare chiarezza sul futuro del bomber ex Juventus e Tottenham, la redazione di Calciomercato.com ha parlato in esclusiva con il fratello e agente del giocatore Jesus Llorente:



Signor Llorente, ci spieghi la situazione riguardo il futuro di Fernando:



“Fernando in questo momento, come saprete, è svincolato e libero di firmare per chi vuole. Stiamo ricevendo in questi giorni molti apprezzamenti e interessamenti da parte di tanti club in giro per l’Europa, vedremo cosa succederà.”



Si è parlato di un interessamento da parte della Fiorentina per suo fratello, è reale?



“La Fiorentina è sicuramente una possibilità per Fernando, hanno mostrato interesse, così come altre squadre di Serie A, dove ha ancora tanti estimatori, e questo ci fa molto piacere. Sicuramente i viola, ma anche altre squadre si sono mosse, come Lazio, Atalanta e Inter.”