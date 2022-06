Branislav Jašurek, agente di Stanislav Lobotka ha parlato in patria a Futbol Pravda del possibile trasferimento del connazionale Milan Skriniar al PSG.



ANDRA' A PARIGI - "Secondo me il trasferimento andrà in porto, Luis Campos è un top che ottiene sempre ciò che vuole. Farà di tutto per prenderlo. Milan è un ragazzo umile, è rimasto se stesso. Gli auguro di giocare per uno dei più grandi club in circolazione, insieme a Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé".



MOMENTO GIUSTO - "Non voglio fare speculazioni, ma Milan passerà da un club eccellente a uno top. È in ottima forma e ha l'età giusta. All'Inter ha vinto lo scudetto, la coppa Italia e la supercoppa italiana, lì ha lasciato il segno. È ora di andare".