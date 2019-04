Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere in Italia. Intervistato da Sky Sports UK, l'agente dell'attaccante del Manchester United, Federico Pastorello, non chiude nessuna porta per il futuro: "Ora è concentrato sul finire la stagione, la lotta per il terzo/quarto posto in Inghilterra è molto serrata quindi vedremo quel che succederà in futuro a fine stagione. E' il suo secondo anno qui e ha ancora tre anni di contratto, vedremo. E' uno a cui piace conoscere diverse culture, diversi stili di calcio. Vede la sua carriera in diversi paesi perché vorrebbe vincere trofei per dimostrare a se stesso e dire ai suoi figli 'Ho vinto lì, lì e lì' e 'Ero un grande giocatore in tutti i migliori campionati'. Quindi vedremo, il futuro è aperto ma, per ora, non ne parliamo perché la stagione è in un momento importante. Gli piace l'Italia, quando era bambino seguiva molto la Serie A. Tutti ora concordano che la Premier League sia il meglio, ma anni fa lo era il campionato italiano ed era il sogno per i giovani calciatori. Anche squadre come Real Madrid e Barcellona attraggono ogni campione, quindi si vede anche nella Liga un giorno. E anche la Bundesliga è un grande campionato". Su Lukaku c'è l'interesse dell'Inter.