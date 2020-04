Romelu Lukaku fa sognare l'Inter, ma è stato molto vicino alla Juventus. Lo conferma il suo agente Federico Pastorello che, in un'intervista concessa a Tuttosport, racconta del potenziale scambio che avrebbe portato il belga a Torino e Paulo Dybala al Manchester United: "Era a un passo? E' vero. Romelu, però, aveva sempre sperato di andare all'Inter perché era rimasto colpito dall'affetto dei tifosi nerazzurri".



MERCATO - Pastorello poi dice la sua sul prossimo mercato: "Sicuramente sarà un mercato mai visto in tempi moderni. Stiamo affrontando una crisi planetaria e l'impatto economico sul mondo del calcio sarà piccolo, grande o enorme in base a se si riuscirà o meno a concludere i campionati, ma in ogni caso ci sarà. Mi aspetto una diminuzione dei prezzi e maggiore creatività per sopperire a carenze tecniche ed economiche. Penso che assisteremo a più scambi anche tra grandi club. Nuovamente coinvolto Dybala? Non conosco la situazione dall'interno perché non sono il suo procuratore, però Dybala mi sembra rifiorito. Sinceramente l vedo ancora alla Juve. Gli scambi non penso che riguarderanno lui, Kane o i campionissimi".



GRANDI COLPI - Pastorello infine annuncia i possibili colpi dell'estete: "Occhio a Willan e Cavani, che sono a parametro. E attenzione al nostro Samuele Ricci dell'Empoli, un giovane a cui sono interessate tutte le big".