Ag. Luvumbo: 'Lo cercano vari club di Serie A, Ligue 1 e Premier League'

Edson Queiroz, agente dell'attaccante del Cagliari Zito Luvumbo, ha parlato a tuttocagliari.net:



"Siamo molto felici per tutto quello che Zito ha fatto fino ad ora. Anzi, credo che ancora non abbia raggiunto il 30% del suo potenziale. Sono certo che ci darà e si toglierà molte soddisfazioni".



ANGOLA IN COPPA D'AFRICA - "Anzitutto passare la fase a gironi, e poi giocare partita per partita. Abbiamo giovani di alto valore come lo stesso Zito. Crediamo molto in questa generazione e nel tecnico Pedro Gonçalaves".



MERCATO - "Siamo stati contattati da vari club di Serie A, Ligue 1 e Premier League. E' un chiarissimo segnale che tante società sono attente all'ottimo lavoro di Zito. Vediamo cosa succede".