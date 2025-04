Getty Images

Ag. Lykogiannis: "Interessa all'estero. Bologna in Champions? Può farcela di nuovo"

L'agente di Charalampos Lykogiannis, Silvio Pagliari, ha parlato a OkCalciomercato affrontando temi legati al suo assistito e al Bologna:



“Secondo me il Bologna ce la può fare per la Champions, ma non è facile. La sconfitta di Bergamo non è stata bella perché hanno perso lo scontro diretto, ma dopo tanti risultati positivi ci può stare. Anche la lotta Champions si deciderà all’ultimo, quest’anno il campionato è bellissimo”.



FUTURO LYKOGIANNIS - “È un po’ prematuro parlarne, c’è una semifinale di Coppa Italia da giocare e un finale di campionato. Sicuramente è un giocatore che suscita interesse anche all’estero. Ha fatto un ottima stagione, condita anche da sei assist“.