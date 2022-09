La Juventus si è interessata a Lovro Majer, centrocampista del Rennes. L'agente del croato, Marco Busiello, spiega a Tuttosport: "Sta crescendo in maniera esponenziale. E' diventato un punto fisso anche della Croazia. E' un trequartista ideale un po' per tutti i top club. Anche per i bianconeri, perché no? Per il momento, però, non ci sono ancora stati contatti con loro. C'erano comunque le premesse per trasferirlo in una big, ma il Rennes non ne ha voluto sapere".