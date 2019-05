Kevin Malcuit può anche lasciare il Napoli, il suo agente Bruno Satin commenta le voci di mercato a Tuttonapolli.net: "Ci sono sempre delle richieste, dei sondaggi per capire com'è la situazione. Ma il ragazzo a Napoli sta bene ed è pronto a giocare la prossima stagione. Poi è chiaro, nel calcio tutto può accadere. Prima dovremo vedere come cambieranno le cose sulla fascia: chi arriva, chi non rimane. Ma per il momento è un giocatore del Napoli al 100%. Rivoluzione sulle fasce? A quanto ne so io, sì. Poi improvvisamente può arrivare qualcosa che cambia le cose. In base a quanto ho sentito io nel corso delle chiacchierate con la società e con il ragazzo, posso dire che a luglio lo rivedremo a Dimaro, tra le montagne del Trentino, per allenarsi con il Napoli".