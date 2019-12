Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate, è nel mirino dell'Inter. E di un possibile futuro in nerazzurro ne ha parlato il suo agente, Gustavo Goni, FcInterNews.it: "È un centrale moderno. Molto rapido e aggressivo nelle marcature. Dotato di buona tecnica. Salta molto bene, il che gli permette di andare in gol quando si proietta in avanti. E di avere la meglio dei propri avversari quando invece difende nella sua area. Prezzo? C’è una clausola di 22 milioni di euro. Zanetti? Non ci siamo visti con Pupi, né abbiamo parlato di Quarta. Realmente non ho ancora parlato ufficialmente con nessuno dell’Inter sul giocatore. Poi, stando a quello che leggo, sembra sì che possano essere interessati a lui".



SULL'INTER - "L’Inter è un club storico. Uno dei più poderosi d’Europa. Qualsiasi giocatori sognerebbe di giocare in una squadra del genere. Se è pronto? Lui ha giocato da titolare due finali di Copa Libertadores consecutive. È abituato alla pressione e alla concorrenza. Vediamo le offerte che arriveranno sul tavolo. Sa, come le dicevo poco fa, tutti vorrebbero giocare nell’Inter. Ma lo stesso discorso vale anche per altre squadre che sono interessate al giocatore. Poi Lucas sta molto bene al River, non deve mica andare via per forza, anzi. Vediamo, tutto può succedere".