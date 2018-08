Convocato al Mondiale dall'Argentina, Maxi Meza diventa improvvisamente uomo mercato. Il centrocampista offensivo dell'Independiente è ora in Giappone, ma è finito nel mirino dell'Inter. Sì, proprio la squadra nerazzurra, proprio la squadra che è alla ricerca di un centrocampista. Come lo è il classe 92. Il suo agente, Sergio Carrizzo, parla proprio dell'affare con i nerazzurri a passioneinter.com: "Sì, ho avuto contatti ed incontri con Piero Ausilio. Poi non posso raccontarvi i risvolti, perché al momento non posso parlare. Però sì, si è manifestato un interesse molto concreto in questo momento da parte dell’Inter".



SU ZANETTI - "Non ho avuto il piacere di parlare con lui, però sicuramente Pupi conosce molto bene le qualità di Maxi, che è un vero crack, un giocatore di primissimo livello. È pronto per fare il salto nel calcio europeo: ha un fisico privilegiato ed un talento cristallino per poter impressionare ai massimi livelli".



SULLA RICHIESTA - "Non voglio parlare di cifre: sono d’accordo con la dirigenza sul fatto che, se dovesse arrivare un’offerta importante sarà valutata. Il signor Ausilio sa a quanto ammonta la cifra che serve per acquistarlo. Se vorrà acquistarlo ce lo farà sapere. Noi ovviamente speriamo fortemente nella buona riuscita dell’affare: sarebbe bello poter andare in un club come l’Inter".



COSA SERVE PER CHIUDERE - "Ausilio deve chiamare me. e ci sarà un’offerta concreta lo dirò al giocatore e la porteremo alla società".



SUGLI INTERESSAMENTI - "Ci sono anche due squadre inglesi, una tedesca ed una spagnola. Noi aspettiamo i risvolti. Oggi Maxi è in Giappone e pensa all’Independiente, è concentrato sulla finale di Coppa Suruga che si giocherà mercoledì. Lui è concentrato solo sul presente e sa che, se non dovesse arrivare un’offerta concreta, rimarrà in Argentina. Il Genoa in prestito? Di questa possibilità non ne so nulla".



ICARDI E LAUTARO - "Maxi è un giocatore molto importante nell’Independiente. Ha molto talento e velocità, sarebbe di grosso aiuto per Lautaro ed Icardi con i suoi assist. Potrebbe giocare vicino a loro due, sono sicuro che con assist e gol potrebbe essere molto importante per l’Inter".



SUL SALTO - "Certamente! È abituato a giocare con 70mila persone sulle sue spalle ogni settimana. Ora si sta preparando a giocare la finale di Coppa Suruga. Fare parte di in un club importante come l’Independiente, significa avere una pressione costante addosso. Sarebbe la stessa cosa anche all’Inter. Ha un cambio di ritmo tremendo, nelle gambe ha tanti gol e soprattutto tanti assist. Ha talento, tiro, corsa, gioco aereo: la verità è che si tratta di un giocatore molto completo. Nella sua squadra è il fulcro, il generatore di gioco. E’ il conduttore di un gruppo che ha trionfato nella Coppa Sudamericana e che si appresta a lottare su tutti i fronti nelle coppe nelle quali è impegnata".