Beppe Accardi, agente e padre adottivo di Ibrahima Mbaye, ha parlato del futuro del giocatore del Bologna a Radio 1909: "Se arrivasse un'offerta importante potremmo considerarla, ma difficilmente Ibra lascerà Bologna, per due motivi principali: l'allenatore lo stima e lo apprezza perchè è sempre disponibile e si fa trovare pronto, avere un ragazzo così in gruppo può fare solo bene, e lui a Bologna si sente a casa sua. E poi, alla fine dei conti, le sue 20-25 partite in una stagione le gioca sempre".