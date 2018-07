"Un anno al Genoa e quello successivo all'Inter? Sarebbe un'ipotesi interessante".

Sergio Carrizo, agente del trequartista della nazionale argentina Maxi Meza, apre all'eventuale trattativa congiunta tra rossoblù e nerazzurri per portare in Italia il suo assistito, pur spiegando che al momento la questione non è stata ancora affrontata: “Sinceramente su questo tema non posso dirle nulla. Non ne so niente - ha però precisato Carrizo - Non ho ricevuto alcuna comunicazione in merito. Sicuramente sarebbe un’ipotesi che piacerebbe sia a me che a Maxi. Militare un anno in un campionato come quello italiano sarebbe molto gradito. Lui è preparato e pronto per giocare in un tipo di calcio tanto poderoso come il vostro”.

Carrizo ha poi spiegato anche come il costo del cartellino del ragazzo, nonostante la recente vetrina al mondiale di Russia, continui a valere 12 milioni: “La sua clausola ha lo stesso valore di sempre. Tengo a precisare che abbiamo una grande relazione con l’Independiente e finché non arriverà un’offerta concreta non si parla di nulla di ufficiale”.