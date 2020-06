Nelle ultime settimane per Gonzalo Montiel è nata una sfida a distanza tra Torino e Roma, un duello che vede però la società giallorossa in netto vantaggio su quella granata. Del futuro del terzino di proprietà del River Plate ne ha ora parlato il suo agente, Marcelo Carracedo, a Olè.



"​Per Gonzalo è arrivato il momento per lui di fare il salto in Europa, in uno dei tre o quattro campionati migliori. Ci sono molti club interessati a lui”. Tra i club interessati a lui ci sono proprio Roma e Torino anche se, come riportano dall'Argentina, la società granata potrebbe tirarsi indietro visti i costi dell'operazione.