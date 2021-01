, fantasista classe 1999 della Steaua Bucarest è uno dei nomi mercato più chiacchierati in Romania dopo che l'ex attaccante Adrian Mutu e il presidente del club ne hanno parlato in chiave Inter. Florin Vulturar, l'agente, ha confermato l'interesse del club nerazzurro.“Moruțan è un talento innato, probabilmente il giocatore romeno più tecnico dai tempi di Hagi. Un numero 10 puro, capace di creare occasioni per i propri compagni di squadra, ma che all’occorrenza si sa destreggiare bene anche nella fase difensiva di ogni partita”.“Paulo Dybala e Messi sono i modelli nel suo ruolo, probabilmente possiamo assimilare il suo stile di gioco con le giocate di questi calciatori”.“Stiamo parlando con molti club, comprese due società italiane, ma non sarebbe professionale da parte mia rivelarle quali siano. Se dovesse esserci un trasferimento stia tranquillo, sarete avvertiti… L'Inter è un club enorme, con una fantastica storia di tifosi, calciatori ed allenatori. Quindi ogni giocatore sarebbe felice di militare per i nerazzurri”."Come le ho detto non posso rivelarle il nome delle società che sono sul giocatore, ma certamente mi recherò in Italia qualora una di queste dimostri più concretezza”.“Al momento è pervenuta un’offerta di 10 milioni di euro dall’UAE, ma il proprietario del club l’ha rifiutata. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà. E se il prossimo passo di Olimpiu dovesse essere l’Italia, lui ne sarà più che soddisfatto. È un campionato che ama molto, come la vostra cultura”.