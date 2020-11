Intervistato da MilanNews.it l'agente di Mateo Musacchio, Marcelo Lombilla, ha parlato del futuro del difensore del Milan il cui contratto scadrà nel 2021.



RIENTRO - "Ora si sta allenando con la squadra, quando sarà pronto per giocare sarà il tecnico a dirlo".



Ci sono rumors dalla Spagna, hai sentito il Milan per il futuro? "No, non ho sentito il Milan, e finché non parlerò con loro non parlerò con altri club" .