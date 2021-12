Vicente Montes, agente del portiere dell’Atalanta, Juan Musso, ha concesso un'intervista a CN24 svelando un retroscena di mercato sul suo assistito: "L'Atalanta all'inizio ha avuto dei problemi con gli infortuni ma ha fatto la migliore partenza. Contro il Napoli sarà una grande partita. Fare il portiere dell'Atalanta non è affatto semplice perchè in casa e trasferta Gasperini gioca alla stessa maniera. Lui non è un allenatore che specula, quindi devi fare molta attenzione tra i pali. Siamo andati a Bergamo perché ci hanno fatto una grande offerta in un periodo difficile, c'era anche il Napoli. Futuro? Siamo concentrati sull'Atalanta, c'è un progetto molto buono"