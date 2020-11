L’pensa all’eredità di Samire tra i profili più seguiti c’è quello di Juan Musso, estremo difensore dell’Udinese. Queste le parole del suo agente, Vicente, a FcInterNews: “Lui è un super professionista. Non è un caso che sia tornato così presto dall’infortunio al menisco. Sappiamo quanto sia importante per i suoi compagni all’Udinese. La squadra ha bisogno di lui. È uno dei leader del gruppo. Infonde sicurezza al reparto. Si fa volere bene. E ora sta aiutando il team a guadagnare punti, come sempre del resto".IL MERCATO - "​Tutto il mondo del calcio lo conosce. Parliamo del portiere dell’Argentina. Juan vuole continuare a crescere con l’Udinese, confermarsi tra i migliori nel ruolo della Serie A e lottare per un posto da titolare nell’Albiceleste. Siamo convinti che i friulani quest’anno possano disputare una bella annata. Poi ovviamente analizzeremo le opportunità del mercato. Per Juan firmare per un top team non è un’ossessione. Anche se non nego che svariate squadre italiane, ma anche spagnole e inglesi, si sono informate su di lui. E ne stanno osservando i progressi. Ma questo è logico: Musso è un grande portiere, con un futuro brillante. L’Udinese ha azzeccato l’ennesimo acquisto. Vedremo quello che accadrà in futuro…"."Le indiscrezioni sull'Inter sono periodiche e insistenti, tanto che viene definito il portiere del futuro dei nerazzurri. Se ho parlato coi dirigenti dell'Inter? ​Non in modo diretto. Ma tra agenti e persone che gravitano nell’ambito nerazzurro, come le dicevo, è emerso tale apprezzamento. ​Juan è preparato per giocarsi il posto con chiunque. Ha un livello top. Lui ammira e apprezza tantissimo Handanovic, lo rispetta. Ma Musso è pronto per una big. Che sia l’Inter o un top club europeo”."Meno liquidità sul mercato? Questo problema riguarda pure Juan. A livello teorico l’Udinese dà al giocatore una valutazione di 30 milioni di euro. Ma proprio per tutto quello che sta succedendo, si dovrà nuovamente analizzare tutto il contesto mondiale. I friulani dovranno esaminare la situazione del mercato, le offerte ricevute per l’atleta e i desiderata del ragazzo. Tutto dovrà essere proporzionato e adattarsi alle circostanze del presente".