Juanma Lopez, agente di Nacho e Dani Olmo, parla del difensore del Real Madrid e del trequartista dell'RB Lipsia a gianlucadimarzio.com: "Nacho è un professionista incredibile, cresciuto nel Real Madrid. Ha la testa da Real Madrid, una mentalità vincente, e non è un caso che Florentino e Zidane non vogliano privarsene. Però ti dico che se dovesse lasciare Madrid la sua prima scelta sarebbe l’Italia. Gli piace tantissimo l’idea di giocare in Serie A".



SU DANI OLMO - "Dani Olmo è un calciatore polivalente, sa fare gol, un’ottima tecnica, è nel giro della Nazionale spagnola. Se può arrivare in un top club europeo? Certo, lo ha cercato anche il Barcellona in passato. Ma tutto passa dal suo lavoro, dal presente, se continuerà a fare bene al Lipsia, che oggi è l’unica cosa che conta. Quanto è stato vicino al Milan? Molto… a Boban piaceva tantissimo, ci ha provato per settimane, ci siamo anche incontrati a Milano, ero in compagnia di suo papà e di Andy Bara. Ma alla fine ha scelto il giocatore, ha preferito proseguire il suo percorso di crescita in Bundesliga".