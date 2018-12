Intervistato da TyC Sports in Argentina, l'agente di Naithan Nandez, Pablo Betancur, ha parlato delle scelte future del centrocampista del Boca Juniors che piace tanto all'Inter.



VUOLE L'AUMENTO - "Sono venuto in Argentina per parlare col presidente Daniel Angelici. Nandez mi ha detto subito dopo la finale di Copa Libertadores che se si rimane a Boca lo farà per un ingaggio più alto. Se il Boca non potrà, allora lo manderà via".



OFFERTA CAGLIARI - "In questo momento c'è un'offerta concreta da parte di Cagliari: la società la valuterà e mi farà sapere. Nandez qui si sente a casa. Lui dà priorità al Boca, la dirigenza deciderà se tenero o meno. Cercheremo di non arrivare all'atto estremo di utilizzare la clausola, ma da rappresentante devo aspirare ad un ingaggio migliore per il mio assistito".