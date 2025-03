Ag. N'Dri: "Il Lecce ci ha convinti subito, è l'uomo giusto per puntare alla salvezza"

Getty Images

Jibril Oualane, agente dell'attaccante delKonan, arrivato a gennaio dal Leuven, ha parlato a Ok Calciomercato:“Il Lecce ci ha convinto subito, è un club con tantissimo entusiasmo e milita in un campionato molto competitivo. Lavora duramente per questo e avrà l’opportunità di mostrare tutto il suo talento e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ha le qualità per far bene. La sua dedizione al calcio e il suo impegno faranno sì che si adatti rapidamente. È un giocatore arrivato dall’Africa che ha saputo ambientarsi velocemente al calcio europeo“.

- "Molto rapido e possente, molto forte nell’uno contro uno. È capace di creare occasioni da gol e può giocare sia da esterno destro sia come punta“.Per lui 4 presenze fino a questo momento in Serie A, 55' in campo e la palma di migliore in campo dei suoi nella sconfitta per 2-1 rimediata sul campo del Genoa.