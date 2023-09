A lungo, nelle scorse settimane, in casa Sampdoria si è parlato di Stefano Okaka come rinforzo per l'attacco. Il club blucerchiato veniva dato come possibile destinazione della punta, insieme al Bari, ma le piste in cadetteria non sembrano plausibili, almeno stando a quanto dichiarato dal fratello e agente dell'ex Roma Carlo Okaka: "Stefano conosce le dinamiche del mercato. Non mi ha mai chiamato dicendo 'Andiamo all’Inter'. Poteva essere un’idea, ma solo per una notte. Ci sono stati contatti, è un dato di fatto. Ma ho letto 'non se ne fa più niente per problemi fisici'. Son cose non veritiere. Si è preso del tempo. È stato benissimo in Turchia si è voluto svincolare. Sampdoria e Bari non sono la priorità" ha detto a TVPlay.



Negli ultimi giorni invece era stato fatto il suo nome come possibile sostituto all'Inter di Arnautovic. Una strada che per il giocatore sarebbe un onore, anche perché il fratello racconta un retroscena del suo tifo nerazzurro: "Qualora arrivasse la chiamata sarebbe un onore. Lui è sempre stato interista. Staremo a vedere. Ad oggi - conclude - non c’è niente, l’Inter ha sondato Okaka"