Il fratello e agente di Stefano Okaka, Carlo, commenta le voci di mercato a gianlucadimarzio.com: "Ho sentito diverse voci riguardanti mio fratello, in particolare ho letto di un interessamento del Bologna e che potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe invece Masina a Watford. Stefano avrebbe piacere ad essere allenato da Inzaghi e di poter lavorare con lui visto che, tra l'altro, proprio Inzaghi in passato avrebbe voluto Stefano al Milan. Però al momento non c’è stato nessun contatto. Soprattutto per quanto riguarda uno scambio: per il Watford mio fratello ha una valutazione elevata e sarebbe impossibile utilizzarlo come parziale contropartita".