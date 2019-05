Intervistato da Tuttosport, Donato Di Campi, il procuratore di Riccordo Orsolini e con molte trattative all'attivo con la Juventus, ha parlato del futuro del suo assistito e delle mosse mercato del club bianconero.



ORSOLINI - "Riccardo sta facendo molto bene, e ora lo vedremo in azione agli Europei Under 21. Il suo destino lo deciderà la Juventus. L'unica cosa che non vogliamo è diventare merce di scambio, ma credo proprio che le grandi qualità di Orsolini siano evidenti. Lo dicono i numeri, le prestazioni".



RIVOLUZIONE JUVE - "Allegri o non Allegri, sarà rivoluzione con i giocatori e di organico. Serve una rifondazione massiccia, qualche cessione eccellente, qualche arrivo importante. Bisogna riprogrammare, rinnovare".



CESSIONI E ACQUISTI - "Chi può essere il sacrificato? Pjanic e Dybala, poi gli innesti. Penso a De Ligt, Rabiot. Dubito Pogba, penso che Zaniolo sia più facile da raggiungere rispetto a Chiesa".