Il, là davanti, non si fermerà ad Andreae al rinnovo di Dries. Con Arkadiuszcon le valigie in mano, nel mirino di Juventus, Milan e club esteri, il club partenopeo vuole regalare un altro attaccante a Gennaro. Piacedello Zenit, ma il nome giusto può essere quello di Victor- Ariyo, agente dell'attaccante del, autore di 18 gol stagionali, ha annunciato ale intenzioni del: "L’unico club che vuole acquistarlo al 100% è il Napoli, in questo momento. La decisione finale spetta al lui, e oltre al Tottenham anche ilsi è interessato. Se resta al Lille? Dubito, c’è la pressione di diversi club europei".- L'ambizioso, dove troverebbe spazio; ildi, dove il reparto, al momento, ha i suoi intoccabili; e il, in fase di restyling. Chi gli garantirà più spazio? Gli Spurs sembrano già fuori dalla corsa, parola d'agente: "Se Kane giocherà ancora per il Tottenham, Victor giocherà? Perché potrebbe rimanere sempre in panchina. Kane è il loro attaccante numero uno ed è il capitano dell'Inghilterra.". I Magpies, a oggi, per questo motivo, sono i rivali più accreditati del Napoli. Che fa sul serio per il nigeriano, che ha Drogba come idolo, pronto a offrire intorno ai 40 milioni di euro. Investimento importante per chi ha voglia di prendersi il futuro.