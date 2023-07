Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha voluto utilizzare il proprio profilo twitter per smentire ufficialmente tutte le notizie di mercato che stanno girando attorno all'attaccante nigeriano e al mancato rinnovo di contratto con il Napoli.



In particolare Calenda ha bollato come "Fake news" le notizie che vogliono lui in prima persona non intenzionato a rinnovare con lo scopo di sondare prima tutte le strade del mercato che possano portarlo lontano da Napoli.



In ogni caso l'offerta per il rinnovo di contratto al bomber nigeriano il Napoli l'ha presentata, è al rialzo rispetto all'attuale accordo, ma non vicina alle ipotesi di ingaggi che potrebbe guadagnare lontano dal capoluogo campano. E il sì al prolungamento ancora non c'è.