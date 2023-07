Israel Oliveira, agente del centrocampista brasiliano Otavio, in forza al Porto, ha parlato a L'Interista. Oliveira ha confermato l'interesse dei nerazzurri ma anche la difficoltà di raggiungere la cifra necessaria a liberare il calciatore dei Dragoes:



"Posso dire che l’Italia vuole fortemente il giocatore e l’interesse intorno a lui dal vostro Paese continua ad esistere. Parliamo di un giocatore che ha mostrato il proprio valore e che sarebbe pronto per qualsiasi club. In Italia farebbe molto bene. C’è chi sta raccogliendo i fondi necessari per pagare i 40 milioni richiesti dal Porto. Lo vogliono fortemente".



INTER E JUVE - “Sì, posso confermare che l'Inter è fra i club che lo vogliono. Credo che la Juventus si aggiungerà alla lotta per averlo”.



CLAUSOLA - “No, questo è impossibile. Il giocatore non è in vendita, è bene precisarlo. O viene pagata la clausola, o rimane al Porto".