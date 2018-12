Renato Corsi, uno dei procuratori di Exequiel Palacios, ha parlato ai microfoni di AS del futuro del suo assistito: "Ci hanno chiamato dall’Inter, dalla Roma, dal Wolfsburg… Sono molti i club sono interessati, ma quello che lo è di più è il Real Madrid. A causa della sospensione di River-Boca, i due presidenti non sono stati ancora in grado di parlare. Il Real Madrid ha portato avanti i discorsi, sia con me che con il mio socio. I due club contavano di parlarne ancora dopo la finale, ma visto quello che è successo non ne hanno parlato. Si riaffronterà l'argomento nei prossimi giorni. Abbiamo avuto modo di parlare anche con il Barcellona, ma poi non si è fatto nulla. Anche Zanetti mi ha chiamato, ma col Real Madrid eravamo in fase avanzata e non si è fatto nulla anche in quel caso".



SOGNO REAL - Poi Corsi ha aggiunto: "Come tifoso del River e come calciatore del club, voleva giocare la finale della Libertadores al Monumental, in Argentina. Col problema che c’è stato è incantato dal poter giocare in quello stadio (il Santiago Bernabeu, ndr) e in quel bel paese come la Spagna. Spero che possa giocare per il Real Madrid".