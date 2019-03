Eduardo Uram, agente di Lucas Paquetà, ha rilasciato una intervista a Milannews.it, ecco un estratto:



Cosa vuol dire il Milan per Paquetà? Lui che ha avuto come idolo Kaka...



“Kaka è realmente il suo idolo, ma credo che lui non voglia essere Kakà, ma avere un proprio cammino. Paquetà cercherà ovviamente di seguire l’esempio di Ricardo, sia come professionista che come persona”.



Pensa che Paquetà potrebbe giocare più vicino alla porta e segnare di più?



Penso che suo merito principale sia la capacità di adattarsi facilmente a qualsiasi posizione, e ovviamente giocando più avanti si adatterebbe alla scelta tattica di mister Gattuso. Ma come sempre è l’allenatore che sa meglio di chiunque altro dove schierarlo, sia per il suo bene che per quello del Milan. Le cose stanno andando per il verso giusto e siamo felici di questo”.