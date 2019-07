L'agente di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta, ha parlato a Sky Sport del futuro del suo assistito, finito al centro di numerosi rumors di mercato e corteggiato da Inter e non solo. La volontà del giocatore è però quella di rimanere alla Roma.



TRATTATO DA TANTI - "Si è parlato molto di lui, ci sono stati dei colloqui con numerose squadre che hanno esposto i loro progetti, alcuni molto interessanti. Lorenzo è lusingato da tutto ciò, lo volevano tanto in Italia quanto all'estero ma è deciso a rimanere in giallorosso".



VUOLE RESTARE - "Le parole di Totti l'hanno caricato di responsabilità, lui è un ragazzo maturo e non sfugge a queste situazioni. Al di là di questo, però, è convinto della validità del progetto della Roma. Se avesse voluto andare via, l'avrebbe già fatto".



CLAUSOLA E RINNOVO - "La clausola rescissoria è stata posta perché ti permette di uscire da una stanza in cui non vuoi più stare nel momento che ritieni più opportuno. La volontà di Pellegrini è oggi quella di rimanere a Roma, stiamo parlando anche di un rinnovo e adeguamento del contratto con la società, anche se, così come per la clausola, non abbiamo urgenza nel definire certe cose".