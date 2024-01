Ag. Perez: 'Interesse concreto del Napoli, vuole ripetere quanto fatto da Maradona'

Federico Raspanti, agente di Nehuen Perez, ha parlato a Radio Crc del suo assistito e dell'interesse del Napoli



LE PAROLE - "Non ci sono ancora certezze, la verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Nehuen è uscito dalle giovanili dell’Argentina e conoscete il legame che c’è tra Napoli e Argentina per cui c’è tutta la volontà del giocatore a vestire la maglia azzurra. Mi piace sottolineare però che il ragazzo sta lavorando in attesa di sviluppi graditi. Ma sicuramente Argentina e Maradona sarebbero una combo ideale. Diritto di recompra? E’ vero, esiste la possibilità di recompra che può essere esercitata a fine stagione da parte dell’Atletico e che potrebbe addirittura salire a 15 milioni alla fine della prossima stagione. Si attendono gli sviluppi, ma posso dire che Nehuen è onorato e affascinato dall'idea di poter ripetere le imprese di Maradona a Napoli. Perez è cresciuto notevolmente. Piace anche ad altri club italiani, ma al momento non c’è alcuna certezza":