Cristiano Piccini di nuovo in Serie A? Non è da escludere, lo conferma il suo agente Dario Ristori a Rai Sport: "Abbiamo preso al volo l'occasione di andare al Valencia per giocare la Champions League. Ritornare in Italia per ora è escluso, in questo momento vuole dare continuità alle esperienze estere. Il suo sogno, e non me l'ha mai nascosto, è quello di tornare alla Fiorentina, è molto legato a Firenze e alla squadra della quale è tifoso. Vuole vestire un giorno la maglia viola da titolare".