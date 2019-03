Bruno Satin, agente dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a ViolaNews.com del futuro del tecnico gigliato: “Ha studiato le partite che restano da giocare e crede che la squadra possa ancora arrivare in alto. Al momento non vuole parlare del futuro perché è super concentrato sul presente, è convinto di avere i giocatori giusti per centrare l’obiettivo. È vero che contro la Lazio, nel primo tempo, la squadra non c’era in campo, ma quando il gruppo si sveglia è in grado di fare bene. Certo, dipenderà anche dall’infortunio di Chiesa e da come verrà gestito, visto che parliamo di un elemento molto importante nella rosa. Io a Firenze? In città vengo abbastanza spesso, anche se non sempre viene scritto dalla stampa, ma a prescindere da questo il contatto con i dirigenti c’è”