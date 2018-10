L'agente di Stefano Pioli, Bruno Satin, parla a Radio Crc del possibile rinnovo del tecnico con la Fiorentina: "Si sono stato a Firenze, ma ero di passaggio, è stata una visita di cortesia. Ho avuto l'occasione di incontrare e salutare Stefano, il dg Pantaleo Corvino e Freitas. Mi è piaciuto l'ambiente che ho trovato perché è pieno di entusiasmo. Il mister e il suo staff stanno facendo un gran lavoro con i giovani, farli crescere per portare alla fine come obiettivi dei buoni risultati. Rinnovo? Non ne abbiamo parlato".