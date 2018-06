Miralem Pjanic nel mirino del Barcellona. E il Barcellona, almeno su Instagram, nei like del centrocampista della Juventus. Il club blaugrana è alla ricerca di nuova linfa per il proprio reparto mediano, dopo l'addio di Iniesta e la delusione André Gomes, per questo motivo gli occhi sono finiti sul bosniaco, sotto contratto con i bianconeri fino al 2021. E dell'interesse catalano ne ha parlato il suo agente.



Michael Becker, procuratore dell'ex Roma, commenta così a Mundo Deportivo i rumors sul Barcellona: ""L'interesse del Barcellona? Ci lusinga molto. Pjanic, attualmente, è in vacanza. Il Barcellona deve parlare con la Juventus".